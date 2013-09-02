В Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снегопадов
Фото: Carabaya Municipality / AFP Из-за холодов и сильных снегопадов в Перу режим чрезвычайной ситуации распространен еще на девять регионов страны, сообщается в воскресенье, 1 сентября, на сайте BBC News. Режим чрезвычайной ситуации продлится 20 дней. Как уточняет Peru21.pe, на предстоящей неделе температура в провинции Такна на юге страны может опускаться до минус 20 градусов по Цельсию. В горных районах провинций Арекипа, Мокегуа и Пуно сохранятся морозы до минус 15 градусов. Кроме того, ожидается сильный ветер. Погодные условия затронули около 33 тысяч человек, по меньшей мере двое скончались. За последнюю неделю от переохлаждения погибли десятки тысяч домашних и диких животных, в том числе ламы, альпаки, овцы и крупный рогатый скот. Подобных снегопадов в Перу не было почти десять лет. Холодный фронт затронул соседние с Перу Боливию и Парагвай, где в общей сложности из-за морозов погибли пять человек, добавляет BBC News. Источник: lenta.ru