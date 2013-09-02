Фото military-kz.ucoz.org Фото military-kz.ucoz.org Автомобили на службе Министерства обороны Казахстана получат госномера нового образца. Как и ранее, военные автомобили будут отмечаться номерами черного цвета, однако теперь в них появятся буквы KZ и номерной код региона, где зарегистрированно авто. Государственного флага, как на гражданском или полицейском транспорте, на авто Минобороны не будет. Между ТОО «Латон» и военным министерством уже достигнута договоренность по выпуску новых номеров, сообщает издание Kolesa.kz. В то же время, автомобильный транспорт Минсельхоза останется с прежними номерными знаками. Как заявили в «Латон», новые автомобильные номера сельскохозяйственного транспорта были разработаны 10 лет назад. В международном сообщении аграрные машины не участвуют, поэтому обновление и ни к чему. Как писали Авто@Mail.Ru, недавно в Казахстане была объявлена стоимость официальной покупки госномера с «красивой» комбинацией цифр. Источник: auto.mail.ru