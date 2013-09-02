Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz На выставке автомобильного туризма Caravan Salon в германском Дюссельдорфе, Mercedes-Benz представил концептуальную версию своего популярного фургона. MB Sprinter Caravan создан на базе фургона Sprinter в модификации с высокой крышей. Для удобства посетителей немцы построили машину в разрезе, чтобы можно было лицезреть начинку салона во всей ее красе. Как пишет Worldcarfans, идея интерьера была инспирирована дизайном кают дорогих яхт. Внутри находится пара кожаных кресел и складная боковая скамейка, которая раскладывается в двуспальную кровать. Полноценную жизнедеятельность пассажиров обеспечат небольшая кухня с электроплитой и холодильником, ванная, шкаф для вещей и телевизионная панель. Пол фургона обит ламинатом, а крыша - алькантарой. Вся внутренняя подсветка – светодиодная. О том, пойдет ли такой роскошный фургон когда-либо в серию – ничего не сообщается. Источник: auto.lafa.kz