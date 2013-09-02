Иллюстративное фото с сайта izvestia29.ru Иллюстративное фото с сайта izvestia29.ru Ранним утром 1 сентября на дороге между садоводческими коллективами «АЗФ-6» и «Энергетик» дачниками был обнаружен труп мужчины. Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. По информации ведомства, прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила труп мужчины неустановленной личности, азиатской национальности, возраст - 40-45 лет. Причиной смерти явились телесные повреждения и множественные ушибы. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции «по горячим следам» задержали 33-летнего жителя садоводческого коллектива «Энергетик», - рассказал пресс-секретарь ДВД Ардагер УАЙДИН. - В ходе опроса задержанный пояснил, что 31 августа около 23.30 он застал потерпевшего на своем дачном участке в момент кражи овощей. Хозяин дачи сильно возмутился поступком потерпевшего, избил, после чего вывел  его за территорию садоводческого коллектива. Вскоре была установлена личность потерпевшего, им оказался 47-летний житель села Жарасай Хобдинского района Актюбинской области. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело. Сейчас задержанный водворен в изолятор временного содержания УВД Актобе.  