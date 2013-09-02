Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Вряд ли сотрудник полиции Нью-Йорка Майкл Ди ожидал, чем закончится история с покупкой им в кредит Toyota Camry… Совершенно внезапно в уикэнд домой к Майклу нагрянули тойотовцы во главе с вице-президентом Toyota of America Биллом Фэем. Как оказалось, мистер Ди стал покупателем 50-миллионной модели японской марки в США. Топ-менеджер не только поблагодарил полицейского за приверженность бренду, но и сообщил приятную новость - все выплаты за его Camry фирма взяла на себя. Но это была лишь часть сюрприза. Другой приятной новостью стал шикарный подарок от фирмы - новенький кроссовер RAV4! Думается, теперь Майкл Ди будет до конца своей жизни пользоваться только машинами марки Toyota. Источник: auto.lafa.kz