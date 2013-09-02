Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В компании работают над системой предупреждения о возможном столкновении с пешеходами и мотоциклистами . Технологии V2P (Vehicle-to-Pedestrian, «автомобиль — пешеходу») и V2M (Vehicle-to-Motorcycle, «автомобиль — мотоциклу») входят в общую программу Car 2 Car («машина – машине»), позволяющей автомобилям передавать информацию между собой без участия человека. Для обнаружения пешеходов и мотоциклистов используется канал передачи данных DSRC, который работает на короткие расстояния и применяется, в частности, в существующих системах предотвращения фронтальных столкновений. DSRC-приемник также должен быть установлен и на смартфоне пешехода. В случае опасности возникновения ДТП система будет отправлять звуковые и световые (на дисплее мобильного устройства) сигналы пешеходу и водителю. В Honda уверены, что наибольшую эффективность система продемонстрирует в ситуациях, когда водитель не видит пешехода. Например, когда последний выходит на дорогу из-за припаркованных автомобилей. Аналогичную технологию использует и система обнаружения мотоциклистов. Эта функция оповещает водителя автомобиля о том, что в непосредственной близости от него находится движущийся мотоцикл, который находится в слепой зоне водителя. Японцы только приступили к тестированию системы, в то время как их европейские коллеги уже вовсю внедряют подобные ноу-хау на свои последние модели. Источник: auto.lafa.kz