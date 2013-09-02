Компания показала, как будет выглядеть прототип кроссовера до его официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне. Ранее компания Kia выкладывала в сеть загадочные тизеры их концептуального компактного автомобиля. Как стало известно, на них был изображен Kia Niro.
Правда, пока производитель не собирается запускать его в серийное производство. Интернет обозреватели считают, что новинка могла бы конкурировать с Nissan Juke, Opel Mokka и Renault Captur.
Тем не менее, в Kia намерены использовать некоторые дизайнерские решения Niro на будущих серийных моделях.
Стиль концепта был создан в дизайнерской студии компании во Франфурте под руководством шеф дизайнера Kia Motors Europe Грегори Гийома.
По заявлению автопроизводителя, концепт-кроссовер будет оснащен инновационной силовой установкой, но какой именно и остальные подробности будут раскрыты только на автосалоне во Франкфурте, во время непосредственной презентации прототипа.
Источник: auto.lafa.kz