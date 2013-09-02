иллюстративное фото с сайта www.tulapressa.ru иллюстративное фото с сайта www.tulapressa.ru 2 сентября в Атырау произошел пожар.  После тушения огня пожарные обнаружили труп 53-летнего мужчины, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» По сообщению МЧС РК, вчера в два часа ночи  в квартире на втором этаже двухэтажного дома №28 по проспекту Азаттык произошел пожар. Спустя 40 минут пожарным удалось локализовать и ликвидировать его. После завершения тушения они обнаружили в квартире труп 53-летнего мужчины, предположительно хозяина жилища. В ликвидации пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники службы пожаротушения ДЧС Атырауской области МЧС РК. Площадь пожара составила 8 кв. метров. Обстоятельства произошедшего выясняются.  