В Атырау на капремонт школ дали 300 млн тенге

В Атырауской области в новом учебном году впервые за парты сядут 10 745 первоклашек, общее количество учащихся в регионе почти 97,5 тысячи, сообщает корреспондент "Мой город". Новый учебный год в области начался в 197 школах. В день знаний свои двери распахнули две новые школы и детский сад. В настоящее время в регионе идет масштабное оснащение школ оборудованием, открываются специализированные классы. Капитально отремонтировали 21 образовательный объект. На эти цели из местного бюджета было выделено около 300 миллионов тенге. Подарком к первому сентября стало открытие новой школы в пригородном поселке Геолог, которая рассчитана на 840 учеников. В общем же, в области отмечают улучшение качества знаний, ежегодно регистрируется повышение среднего балла по итогам единого национального тестирования. Фото автора