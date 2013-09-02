По словам очевидцев, девушка переходила дорогу в положенном месте - по пешеходному переходу. В этот момент девушку сбил пассажирский автобус №35. Как уверяют свидетели трагедии, смерть наступила до приезда кареты скорой помощи. Сейчас на месте ДТП работают полицейские, подробности выясняются. Происшествие полицейские пока никак не комментируют.