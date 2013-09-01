93-летний воздухоплаватель побил свой собственный рекорд
Кадр: видео Youtube 93-летний ирландец побил свой собственный рекорд, став самым возрастным в мире человеком, поднявшимся в воздух на крыле самолета. Об этом 30 августа появилась информация в издании Birmingham Mail. Том Лаки из Ширли успешно приземлился в аэропорте Дерри-Сити после практически полуторачасового полета через Ирландское море. Бывший строитель был прикреплен к биплану модели «Боинг-Стирмэн» 1943 года, который полетел с высоты более трехсот метров с замка Кеннеди в Лондондерри. На земле воздухоплавателя встретили дочь и внучка. Подана ли заявка на регистрацию достижения в Книгу рекордов Гиннесса, не уточняется В первый раз Лаки поднялся в воздух 13 лет назад, после смерти его жены Изабель, служившей в Королевских военно-воздушных силах. Том всегда берет ее фотографию с собой в полет. «Я рад, что приземлился. Это сильно освежает — когда очень, очень холодно и очень, очень шумно, — сказал он. — Иногда было страшно, но сейчас все закончилось, и я побил свой собственный рекорд. Изабель всегда вместе со мной, когда я поднимаюсь в воздух. Часто я думаю о ней и о том, что она бы подумала обо мне. Мне кажется, что она бы мной очень гордилась». Впервые британец попал в книгу рекордов Гиннеса в 2005 году в возрасте 85 лет. Его признали старейшим человеком в мире, который совершил полет на крыле аэроплана, сделавшего мертвую петлю. Источник: lenta.ru