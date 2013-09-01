фото с сайта vk.com фото с сайта vk.com Президент Республики Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно прилетит в Казахстан по приглашению президента республики Нурсултана Назарбаева, передает Тoday.kz со ссылкой на Twitter аккаунт официального представителя Службы центральных коммуникаций при Президенте Алтая Абибуллаева. Встреча двух глав государств Казахстана и Индонезии состоится 2 и 3 сентбря. По словам Абибуллаева, цель встречи - придать импульс всестороннему сотрудничеству с четвертой по численности населения страны в мире.