В июне объем розничных депозитов в инвалюте составил 1,3 триллиона тенге. Годовой рост 12,7% (на 150,9 миллиардов тенге). Только в Алматы население отдает приоритет депозитам в иностранной валюте. Срочные и условные вклады физлиц в инвалюте составляют 54,4% от общего объема розничных депозитов города.