Фото express-k.kz Фото express-k.kz В Казахстане появились первые хостелы – люксовые ночлежки, пользующиеся популярностью у путешественников и молодежи во всем мире. Здесь можно не только переночевать за символическую сумму, но и познакомиться с интересными постояльцами. 26-летний Дарын Бейбутов и его друг открыли свой хостел прямо в центре Алматы в четырехкомнатной квартире, которую предоставил один из родителей начинающих бизнесменов. В апартаменты парни завезли двухъярусные кровати из резного дерева и кожаные диваны для холла. К услугам клиентов – стиральная машина, оборудованная всем необходимым, кухня и плазменный телевизор в гостиной. Спустя полгода бизнес окреп, и теперь друзья близки к открытию сети хостелов по всему Казахстану. Стоимость ночлега составляет всего две тысячи тенге. Если учесть, что постоялец проводит здесь время содержательнее, нежели в обычном отеле, это кажется совсем не дорого. На рекламу в Интернете первыми откликнулись иностранцы. – Половина постояльцев – иностранцы, – говорит Дарын Бейбутов. – Приходят и европейцы, и японцы. Это, как правило, путешественники, которые предпочитают бороздить мир налегке – "дикарем", а иногда на велосипеде или на собственном авто. Для многих из этих странников Казахстан уже шестидесятая страна, которую они посещают. Парни и девушки спят в разных комнатах. Привокзальные комнаты отдыха очень далеки от хостелов европейского типа, которые появились в 1909 году в Германии в стенах школ. Эти заведения больше напоминают детские лагеря. В Москве, к примеру, в стоимость ночлега – 600 руб-лей входит бесплатный чай в неограниченном количестве, библиотека с бестселлерами и доступ в Интернет. И это в двух шагах от Кремля. Рустем ОМАРОВ, Фото предоставлено Дарыном БЕЙБУТОВЫМ, Астана Источник: express-k.kz