Частная компания с островова Мэн "Алмаз Эскалибур" планирует отправлять с территории Казахстана туристов на Луну, а также устраивать экспедиции к ближайшим астероидам. У фирмы уже появились состоятельные клиенты с Ближнего Востока и из Гонконга, готовые выложить за билет 100 млн фунтов стерлингов. Во главе компании с офшорного острова находятся бывшие сотрудники НАСА. Туристов планируется запускать в космос с космодрома "Байконур" на ракетах-носителях "Протон". Само путешествие будет проходить в специальных модулях "Алмаз". Эти космические станции, рассчитанные на трех человек, были разработаны в СССР еще в 1967 году для оборонных целей. У компании есть четыре подобных модуля, а еще два модуля "Салют". В прошлом году фирма объявила о начале продаж билетов на космические полеты до Луны и обратно без прилунения. Своих первых туристов компания планирует отправить к спутнику Земли уже в 2015 году. Более того, "Алмаз Эскалибур" планирует организовывать аналогичные туры к ближайшим астероидам. В компании не исключают, что в будущем займутся и сырьевым освоением небесных тел. Между тем не все казахстанцы разделяют энтузиазм предприимчивых экс-сотрудников НАСА. Если раньше туристов, например того же Дениса Тито, отправляли в космос вместе с профессиональными космонавтами, выполнявшими научные миссии, то теперь отдельные запуски с Байконура могут стать развлекательными. И если раньше изменение погоды или кислотные дожди можно было считать жертвами на благо науки и человечества, то теперь полеты в космос будут казаться пиром во время чумы. Рустем ОМАРОВ, Астана Источник: express-k.kz