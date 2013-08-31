Фото express-k.kz Фото express-k.kz Показать жизнь в казахстанском ауле без прикрас – такова главная цель создателей фильма "Шалаш". Съемки художественной киноленты состоялись в Южном Казахстане. Местом для съемок авторы и продюсеры выбрали живописное подножие горы Казыгурт в Казыгуртском районе. Над созданием ленты работают киностудия "DS фильм" и продюсерский центр "Аманат". В основу фильма легла реальная история. По сюжету главный герой, получив условное наказание за кражу курицы, не смог пережить позора и решил поселиться в горном ауле на границе Казахстана с Кыргызстаном. Здесь он устраивается на работу пастухом и знакомится с девушкой, пережившей, несмотря на юный возраст, немало трудностей. В сердцах молодых людей рождается взаимное чувство. Влюбленные строят шалаш на окраине села и считают себя самыми счастливыми на свете. "Шалаш" – авторское кино, с которым создатели картины намерены заявить о себе на международных фестивалях. Ирина ГАЛУШКО, Южно-Казахстанская область Источник: express-k.kz