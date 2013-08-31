Фото YK-news.kz Фото YK-news.kz Депутат мажилиса парламента РК Светлана Ферхо во время рабочей поездки по Восточно-Казахстанской области поделилась планами властей насчет развития автодорожных магистралей, передаёт корреспондент YK-news.kz. В эту среду на территории войсковой части 27943 Ахмировского военного гарнизона Светлана Ферхо встречалась с военнослужащими. Касаясь последних изменений и дополнений в законодательство РК, отметила, что законопроект о платных магистралях вызвал нарекания со стороны общественности. - Противники закона говорили, мол, ну ничего себе, качественных дорог не имеем, а тут уже заставляют за проезд по ним платить! Я сразу хочу пояснить, что платить придется только за проезд по автобанам. Пока в нашей стране только один автобан, Астана-Боровое. Но уже в ближайшем будущем будут строиться еще автобаны Алматы-Усть-Каменогорск и Астана-Усть-Каменогорск. Поэтому имейте в виду, что платное пользование автомагистралями касается исключительно проезда по автобанам, - уточнила Светлана Ивановна. Алексей Слонов Источник: YK-news.kz