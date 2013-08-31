ФОТО : Елена Казаковцева ФОТО : Елена Казаковцева Сегодня в Усть-Каменогорске состоялся второй этап чемпионата Казахстана по скоростному фигурному вождению легковых автомобилей. В экстремальном соревновании приняли участие 16 спортсменов на своих машинах. Среди участников были как парни, так и девушки, сообщает корреспондент YK-news.kz. На Центральной площади организаторы подготовили специальную трассу для соревнований – на асфальт нанесли разметки старта и финиша и поставили конусные фигуры. За безопасностью следили сотрудники полиции, которые не подпускали зрителей к площадке ближе, чем на два метра. Всё, что нужно для участия в соревнованиях – водительские права и собственный автомобиль. Для победы важно умение быстро разгоняться и резко тормозить. За короткий промежуток времени пилотам предстояло объехать фишки, выполняя при этом фигуры «змейка», «восьмёрка», «полицейский разворот» и «кобра». Сначала все участники проехали традиционный круг почёта, а затем стартовали по двое с середины поля в разные стороны. На каждом этапе находился судья, следящий за правильностью выполнения фигуры. Как отмечают организаторы, учитывается не только скорость, но и нарушения. За каждую сбитую фишку штрафуют на 10 баллов. Задания для автомобилистов были не лёгкими, потому новички часто останавливались, зарабатывая штрафные баллы. Но были среди участников и бывалые гонщики, которые продемонстрировали своё мастерство на высоком уровне. Алёна Сорокина Источник: YK-news.kz