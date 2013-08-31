Фото today.kz Фото today.kz 29 августа запущен скоростной пригородный поезд повышенной комфортности «Баянауыл» № 802/801 сообщением Астана – Павлодар. Об этом Today.kz сообщили в пресс-службе АО «Пригородные перевозки». Электропоезд будет курсировать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Он отправляется из Астаны в 18.40 и прибывает в Павлодар в 00.50. Обратно из Павлодара - в 09.29, в Астану прибывает в 15.30. Остановки в пути следования предусмотрены на станциях Ерментау и Экибастуз. Электропоезд состоит из 10 вагонов с комфортабельными креслами, из них 4 вагона первого класса - 206 мест, 4 вагона второго класса - 204 места, 2 вагона третьего класса - 194 места. Всего в поезде могут проехать 604 пассажира. В вагонах 1 и 2 классов имеются телевизоры и бар. Стоимость проезда от Астаны до Павлодара в вагоне первого класса составляет 1956 тенге, в вагоне второго класса – 1822 тенге, в вагоне третьего класса –1514 тенге. Электропоезд серии ЭД9Э произведен на ОАО «Демиховский машиностроительный завод» (Россия). Он обладает улучшенными техническими и энергосберегающими свойствами и имеет системы кондиционирования воздуха и видеонаблюдения в каждом вагоне. Источник: today.kz