Фото: ru.tsn.ua Фото: ru.tsn.ua Себастьян Пиньера принимал участие в показательном сносе старых домов в одном из районов Сантьяго. По информации местных СМИ, глава государства поднялся на развалины, но, потеряв равновесие, свалился. Серьёзных травм и ранений Пиньера не получил. Уже через несколько минут он в разговоре с журналистами шутил над происшедшим. «В жизни бывают падения, главное – это способность снова встать на ноги», - заявил президент. Между тем, в социальных сетях появились многочисленные фотографии падения. На снимках видно, что Пиньера достаточно серьёзно ударился головой об обломки здания. СМИ уточняют, что после инцидента чилийский лидер отказался от медицинского освидетельствования. Себастьян Пиньера не первый раз попадает в опасные ситуации. Так, в 2010 году во время визита в Новый Орлеан (США) он едва не свалился в реку Миссисипи из-за скользкого склона. Источник: РСН