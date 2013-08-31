Фото: nashbryansk.ru Фото: nashbryansk.ru В Грозном неизвестные забросали яйцами офисы сотовых операторов «Вымпелком» и «Мегафон» и перерезали в нескольких местах кабель связи, после того, как Рамзан Кадыров снял мечеть «Сердце Чечни» с конкурса «Россия 10» 30 августа в городе Грозном неизвестные забросали яйцами офисы сотовых операторов «Вымпелком» и «Мегафон» и перерезали в нескольких местах кабель связи, пишет kavkaz-uzel.ru со ссылкой на источник в офисе «Мегафона». Ранее мы сообщали, что Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мечеть «Сердце Чечни» не будет участвовать в третьем туре конкурса «Россия 10». Кадыров также сообщил, что все набранные мечетью «Сердце Чечни» голоса в ходе конкурса «Россия 10» не соответствуют действительности. Поэтому глава республики впредь не намерен отвечать на звонки абонентов «МегаФона» и «Билайна». Именно эти операторы взимали плату за голоса, несмотря на то, что не учитывали их в результатах голосования, считает Кадыров. В свою очередь, по данным анонимного источника в компании «Мегафон», сотовые операторы, принимавшие сообщения голосующих, не совершали никакого мошенничества. 29 августа часть SMS-сообщений с голосами за участников конкурса действительно не учитывалась, но произошло это из-за малой мощности серверов. Руководство компаний сотовой связи обещало устранить недоразумение. Неизвестные же стали забрасывать яйцами офисы операторов после того, как Рамзан Кадыров снял мечеть с конкурса. Источник: lenta.ru