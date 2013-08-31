Американские дипломаты пытались встретиться со Сноуденом в России
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович Американские дипломаты пытались организовать встречу с информатором Эдвардом Сноуденом, однако тот отказался с ними встречаться. Об этом рассказал адвокат Сноудена Анатолий Кучерена в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном в субботу, 31 августа. По словам адвоката, переговоры о возможной встрече велись с ним. Свой отказ Сноуден обосновал тем, «что кампания, развязанная против него Госдепартаментом США, свидетельствует исключительно о предвзятом отношении к нему и его правозащитной позиции». Также Кучерена со слов своего клиента опроверг появившуюся ранее информацию, что Сноуден якобы еще в Гонконге встречался с российскими дипломатами. По словам адвоката, информатор не собирался оставаться в России и остался в ней лишь потому, что не смог улететь в Латинскую Америку из-за аннулированного властями США паспорта. Кучерена отказался рассказать, где в настоящее время находится Сноуден, отметив лишь, что тот «в безопасном месте» и ожидает встречи с отцом, который должен прилететь в Россию. Также Кучерена рассказал, что, по его сведениям, в настоящее время информатор не общается с западными журналистами и не передает им никаких новых материалов. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, передавший американским и британским журналистам секретные документы о работе американских спецслужб, раскрыл свою личность в июне 2013 года. Он сделал это, покинув США и находясь в Гонконге. Оттуда Сноуден планировал перебраться в одну из стран Латинской Америки, однако из-за аннулированного паспорта вынужден был остаться в Москве, через которую летел. Проведя более месяца в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», информатор получил в России убежище. Между тем, The Guardian и The New York Times продолжают публиковать статьи, основанные на предоставленных Сноуденом документах. Источник: lenta.ru