Фото www.idrive.kz Фото www.idrive.kz В алматинском спецЦОНе можно подтвердить «растаможку» за 15 минут. Об этом заявила руководитель Управления организации таможенного контроля Куаныша Оспанова. Теперь подтверждение легальности проводится на втором этаже ЦОН. Ранее на такую процедуру требовалось более двух недель, передает Kolesa.kz. Упрощение процедуры коснется только жителей южной столицы. Те, кто оформлял свои авто в Алматинской области и других регионах, должны получать подтверждение по старой схеме, направляя запросы в ДТК по месту регистрации авто или двигателя. Как сообщали на Авто@Mail.Ru, с недавних пор в алматинском ЦОН можно провести таможенную очистку автомобиля всего за 30 минут. Источник: auto.mail.kz