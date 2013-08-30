Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Большинство водителей дают своим «железным коням» ласковые прозвища. Российские социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос среди водителей и выяснили, как автомобилисты относятся к своим машинам, сообщает Российская газета. Согласно результатам исследований россияне относятся к своим «железным коням» не менее трепетно и душевно, чем их предки - к живым скакунам. Около 45% водителей признались, что к своему автомобилю они так привязаны, что не считают его бездушным средством передвижения. Каждый четвертый дает своей машине ласковое имя. Среди наиболее популярных: Ласточка, Девочка моя, Мальчик, Малыш/Малышка, Красавица, Голубушка, Дуся, Жорик, Грета, Кузя, Сеня, Кеша, Шарлота. В ходе опроса встречались и более редкие имена. Например, Жужа, Беспризорник, Бобик, Крокодильчик, Морковка, Сарай и Буцефал. Помимо этого, почти 50% водителей убеждены в том, что у их автомобилей есть свой, особый характер. Покладистый и надежный – у 14% опрошенных, добрый – у 9%, 8% автомобилей кажутся спокойными и уравновешенными, 7% машин капризны и своенравны, 4% обладают мягким и надежным характером, еще 4% - вредные и противные, а 2% респондентов считают свои авто агрессивными. Правда, 4% автолюбителей думают, что характер машины всегда зависит от хозяина. А даете ли вы прозвище своей машине? Источник: auto.lafa.kz