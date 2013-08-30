Фото: auto.lafa.kz Фото: auto.lafa.kz Глава Чечни Рамзан Кадыров пересел на лошадь, после того, как его обвинили в превышении скорости. Как мы писали ранее, в сеть попал ролик, в котором глава Чеченской Республики, за рулём, предположительно, Mercedes-Benz ML 63 AMG, на всех парах мчится по городу со скоростью порядка 240 км/ч. На это видео негативно отреагировало общество «Синие ведерки». На своей страничке в ЖЖ активисты прокомментировали ролик так: «Судя по всему за рулем он сам. Особенно интересен этот ролик в свете недавно сказанных им же слов: «Тот, кто осознанно нарушает правила, создает аварийную обстановку, подобен террористу. Оба посягают на жизнь мирных людей». После этого политик разместил на своем личном аккаунте в Instagram фото, где он верхом на лошади едет по степи, с комментарием о том, что теперь ему придется пересесть на лошадь, чтобы совершать поездки по республике. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте в Instagram: «Ассаламу алайкум, друзья! До сих пор машина фактически служила мне рабочим кабинетом. Утром в горах Итум-Кали, а после обеда в степях Наурского района. «Синие ведерки» лишили меня прав. Теперь пришлось пересесть на лошадь, чтобы передвигаться по республике. Лошадей, как вы знаете, я очень люблю. Да и в седле чувствую себя уверенно. Но возникла проблема. Как же без ущерба работе организовать конский кабинет, чтобы были все виды связи, интернет. Да и кони не совсем выдерживают моего ритма и темпы работы. Попросил институт коневодства вывести новую породу, чтобы и скорость была, и выдержка, да и могла без корма скакать сутками». Источник: auto.lafa.kz