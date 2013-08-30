Фото: kloop.kg Фото: kloop.kg На ипподроме в Бишкеке зрители избили судью национальной игры «кок-бору» (козлодрание). Об этом сообщает Kloop.kg. Инцидент произошел на матче между командами «Талас» и «Кожомкул». Во время игры возник спорный момент, решение по которому не устроило болельщиков (их недовольство вызвало то, что судья не засчитал гол, а также удалил одного из игроков «Таласа» с поля). Обозленные фанаты выбежали на поле и избили судью до потери сознания. Позднее пострадавшего, как сообщается, «увезли в неизвестном направлении». Врачей, по информации Kloop.kg, на ипподроме не было. Несмотря на инцидент, матч был продолжен. Игра закончилась со счетом 7:4 в пользу команды «Кожомкул». Глава киргизской Федерации национальных видов спорта Табылды Асыгазиев, присутствовавший на игре, заявил, что «ничего страшного не произошло». «Это неприятный, но совершенно безобидный инцидент. Судье не понадобилась даже медицинская помощь, с ним все в порядке», — цитирует его K-News. Козлодрание — традиционная киргизская командная игра. В ней всадники пытаются отобрать друг у друга тушу козла и забросить ее в «казан» противника (аналог ворот). Источник: lenta.ru