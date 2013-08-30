Фото: Jorge Saenz / AP Фото: Jorge Saenz / AP Восемь парагвайских водителей, уволенных из автобусной компании, в знак протеста против неправомерного, с их точки зрения, решения, распяли себя на самодельных крестах. Как сообщает BBC News, к акции протеста также присоединилась жена одного из водителей. Участники протеста уже 20 дней лежат на крестах, к которым их гвоздями прибили сторонники. Акция проходит на улице в пригороде Асунсьона — Луке. По словам медиков, состояние здоровья некоторых из водителей начинает вызывать опасения. В автобусной компании Vanguardia, в которой работали протестующие, уже пообещали, что вернут на работу пятерых из них. Еще троим подыщут работу по специальности в аналогичных предприятиях. Водители, однако, с этим не согласны: они хотят, как прежде, работать все вместе. По мнению распятых на крестах людей, они были уволены за просьбу об улучшении условий труда. Они, в частности, попросили руководство компании предоставить сотрудникам медицинскую страховку, оплату сверхурочных и пенсионный план. Руководство Vanguardia им в этом отказало, после чего просители потеряли работу. Эту информацию в автобусной компании никак не комментируют. Источник: lenta.ru