Восьмилетний американец угнал машину матери
Фото: Matt York / AP В США восьмилетний мальчик угнал машину своей матери и, не справившись с управлением, врезался с столб. В результате погибла его шестилетняя сестра, находившаяся в автомобиле вместе с ним. Об этом 29 августа сообщает NBC News. Инцидент произошел в городе Финикс в Аризоне. Как рассказали в полиции города, вечером 28 августа в службу 911 поступил звонок от женщины, заявившей, что ее дети были похищены. По словам матери, она уложила детей спать, но спустя полчаса, заглянув в детскую, обнаружила их пропажу. Вскоре после этого полиция обнаружила врезавшуюся в столб машину, в которой находились одетые в пижамы дети. Мальчик, сидевший за рулем, получил незначительные повреждения. Травмы его сестры оказались смертельными. По словам полицейских, она не была пристегнута ремнем безопасности. Как рассказали свидетели, мальчик умел водить машину: он останавливался на красный сигнал светофора и соблюдал другие правила дорожного движения. Это не первый случай в США, когда дети угоняют машины своих родителей. Так, в апреле 2013 года шестилетний мальчик в штате Мичиган сел в родительский автомобиль и направился к ресторану китайской кухни, где он ужинал со взрослыми накануне. Ребенка остановили на дороге проезжавшие мимо водители. В 2011 году в том же штате полиция остановила семилетнего мальчика в пижаме, который угнал машину матери, чтобы поехать к живущему отдельно отцу. Источник: lenta.ru