Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден передал прессе секретную информацию о распределении бюджета между различными американскими спецслужбами. Частично финансовый отчет в четверг, 29 августа, опубликовала газета The Washington Post. В полном виде документация насчитывает 178 страниц. Журналисты подчеркнули, что проводили консультации с американскими чиновниками и решили убрать некоторые детали, которые могут нанести серьезный ущерб безопасности страны. Из материалов следует, что 16 спецслужбам на 2013 финансовый год было выделено 52,6 миллиарда долларов. Хотя ежегодно правительство США публикует информацию о том, сколько в целом получают спецслужбы, детали распределения этого «черного бюджета» ранее оставались неизвестными. Больше всего денег запросило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) — 14,7 миллиарда долларов. Агентству национальной безопасности (АНБ) требовались 10,8 миллиарда долларов. Наконец, Национальное управление военно-космической разведки США запросило 10,3 миллиарда долларов. Сколько в итоге они получили, не известно, однако как отмечает The New York Times, скорее всего примерно столько же. Согласно распределению финансирования, основными целями агентств, на которые выделяются деньги, является предупреждение американских властей о различного рода угрозах, борьба с терроризмом, противодействие распространению оружия, проведение киберопераций и, наконец, контрразведка. Всего на 16 спецслужб США работает 107 тысяч человек. Наконец, в отчете также говорится о том, о правительствах каких стран американская разведка испытывает недостаток информации. Это Россия, Иран и Китай. Отдельную озабоченность у американских спецслужб вызывает нехватка сведений о Северной Корее. Аналитики признают, что ничего не знают о намерениях лидера КНДР Ким Чен Ына. В приоритетах контрразведки значится противодействие спецслужбам Китая, России, Ирана, Кубы и Израиля. Эдвард Сноуден стал известен после того, как в июне пресса начала публиковать полученные от него секретные документы спецслужб. В частности, им была раскрыта программа слежки АНБ за интернет-пользователями PRISM. За свою деятельность Сноудену в США были предъявлены обвинения в шпионаже. В настоящий момент он находится в России, где получил временное политическое убежище.