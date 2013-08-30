Янукович доверит украинцам выбор между Европой и ТС
Фото: Андрей Мосиенко / AP Вопросы, касающиеся вступления Украины в Евросоюз или Таможенный союз, должны решаться на общенародном референдуме. Об этом журналистам заявил в пятницу президент Украины Виктор Янукович. Интервью главы государства транслировалось в эфире телеканала «1+1». «Любые решения от таких простых до таких серьезных, стратегических, которых мы сейчас касаемся, каким будет выбор украинского народа - это может показать референдум. Когда будет принято решение о вступлении в Европейский Союз или в Таможенный Союз – и тогда в любом случае нам не обойтись без референдума», - подчеркнул глава государства. При этом Янукович затруднился сказать, когда возможно проведение такого голосования. Как сообщалось ранее, ожидается, что осенью этого года Украина подпишет с ЕС соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Планы Киева по евроинтеграции традиционно вызывают резкую реакцию со стороны Кремля. Именно предстоящее подписание соглашения эксперты называют причиной «торговой войны», которая развернулась между Россией и Украиной в августе, когда на российской таможне стали задерживаться различные украинские товары. Между тем, согласно последним социологическим опросам, вступление в ЕС поддерживают 41,7 процента украинцев, в то время как за присоединение к Таможенному Союзу России, Белоруссии и Казахстана выступает только треть жителей страны. Источник: lenta.ru