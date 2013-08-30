фото с сайта kuponika.ru фото с сайта kuponika.ru В Казахстане 25% родителей признались, что не могут оплачивать своим детям кружки, секции и хороший отдых, сообщает HeadHunter. Опрос 3234 родителей показал, что 25% пап и мам зарплаты хватает только на продукты, одежду и образование, а на дополнительные кружки, курсы и отдых денег не остается. При этом 22% респондентов данной категории уверены, что их дети ни в чем не нуждаются. 23% родителей признались, что зарабатывают лишь на одежду и питание и лишь изредка способны выделить деньги на что-то дополнительное для детей-школьников. А 6% респондентов ответило, что им не хватает денег даже на самое необходимое. Лишь 2% опрошенных родителей заверили, что их семейного бюджета хватает не только на текущую жизнь, но и на будущее. Остальные родители заверили, что средства на основное содержание детей у них есть, а остальное – уже ненужные ребенку роскошь и излишества. Кроме того, специалисты отдельно изучили ответы на аналогичные вопросы работающих женщин и мужчин, у которых есть как минимум один ребенок любого возраста. Как выяснилось, среди пап (27%) преобладает уверенность в том, что ребенок всем обеспечен. Однако солидарных с ними мам меньше – всего 22%. Источник: today.kz