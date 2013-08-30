фото с сайта kazpravda.kz фото с сайта kazpravda.kz Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу президента. «Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан! Основной закон страны стал надежной гарантией успехов нового Казахстана. Благодаря эффективной правовой системе мы достигли экономического роста и общественного благосостояния, обеспечили стабильность, мир и согласие в стране. Административная и правовая реформа, развитие местного самоуправления, социальная модернизация – все это реализуется на прочной конституционной основе и направлено на дальнейшее повышение уровня жизни народа. Последовательность наших внешнеполитических инициатив обеспечивает неуклонный рост международного авторитета Казахстана. В этом году наша страна приступила к реализации целей долгосрочной Стратегии развития на период до 2050 года. Главной из них является вхождение Казахстана в число 30 самых развитых государств мира. Достижение всех целей Стратегии возможно лишь на основе единства казахстанцев и четкого следования положениям Конституции. Приверженность принципам и нормам Основного закона, защита конституционных ценностей – это почетный долг и святая обязанность каждого гражданина. Желаю всем казахстанцам благополучия и процветания! Пусть крепнет и развивается наша Родина – Республика Казахстан!», - говорится в поздравлении президента.