фото с сайта alternativakz.com фото с сайта alternativakz.com Сегодня, 30 августа в Казахстане отмечают государственный праздник День Конституции, сообщает Today.kz. Конституция Республики Казахстан принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года (с последующими изменениями и дополнениями). Первой статьей Конституции Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. В День Конституции во всех областях и городах Казахстана по традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты мастеров художественной самодеятельности.