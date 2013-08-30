фото с сайта azh.kz фото с сайта azh.kz АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» переименовано в АО «Единый накопительный пенсионный фонд», сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ. «22 августа 2013 года произведена государственная перерегистрация АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» ввиду изменения его наименования на АО «Единый накопительный пенсионный фонд». АО «ЕНПФ» начало свою работу с 22 августа 2013 года», - говорится в распространенном сообщении. Единственным акционером АО «ЕНПФ» является правительство Казахстана в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК. Деятельность АО «ЕНПФ» регламентируется законодательством РК о пенсионном обеспечении, об акционерных обществах, о некоммерческих организациях и иными нормативными правовыми актами РК.