фото с сайта aktau-site.ru фото с сайта aktau-site.ru Уголовной кодекс, УПК и УИК новой редакции могут быть введены в действие в Казахстане с 2015 года, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу президента. В ходе совещания по проектам Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов генеральный прокурор Асхат Даулбаев сообщил, что проект Уголовного кодекса содержит 467 статей: 98 – в Общей и 369 – в Особенной части, в то время как «сопутствующий» законопроект предусматривает внесение поправок в 12 кодексов и 47 законов. Как подчеркнул министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, проектом кодекса совершенствуется механизм исполнения наказания в виде лишения свободы. Он также сообщил, что проектом Уголовно-исполнительного кодекса регламентируется порядок исполнения наказаний за них, таких, как арест, выдворение за пределы страны иностранцев и лиц без гражданства. «Рассмотренные проекты новой редакции Уголовного кодекса, нового Уголовно-процессуального кодекса и новой редакции Уголовно-исполнительного кодекса хорошо проработаны и могут быть внесены на рассмотрение в Мажилис Парламента. В целом, полагаю возможным одобрить основные параметры представленных кодексов, определив ориентировочным сроком введения их в действие 1 января 2015 года», - сказал Назарбаев.