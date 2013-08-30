фото с сайта medportal.ru фото с сайта medportal.ru Минздрав республики настоятельно рекомендует казахстанцам воздержаться от различных поездок (деловых, туристических и других) в Кыргызстан до стабилизации эпидемиологической ситуации по чуме, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК. Чума относится к особо опасным инфекциям, передается воздушно-капельным, контактным путями и при укусе насекомых. Минздрав настоятельно рекомендует казахстанцам воздержаться от любого вида поездок в Кыргызстан до полной стабилизации эпидемиологической ситуации по чуме. Министр здравоохранения Кыргызстана Динара Сагинбаева официально подтвердила случай гибели одного человека от бубонной чумы. Минздрав Казахстана направил в Кыргызстан бригады специалистов и диагностические препараты для проведения исследования на чуму, а также группу людей для проведения противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. Пресс-служба напоминает, что с 24 августа текущего года усилен мониторинг за лицами, пересекающими государственную границу в Жамбылской и Алматинской областях, проводятся тренировочные учения с заинтересованными государственными органами и ведомствами, ведется разъяснительная работа с населением.