День Конституции в Уральске. Фото mgorod.kz День Конституции в Уральске. Фото mgorod.kz С самого раннего утра на главной площади города им. Абая шли приготовления. Сотни людей пришли на праздник, чтобы посмотреть концерт и услышать поздравления. После торжественного кортежа с флагом Казахстана на сцене, установленной возле Казахского драматического театра, прошла торжественная часть. Жителей области поздравил аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и вручил восьмерым уральцам их первые удостоверения личности. Праздничный концерт на площади устроила областная филармония. Конституция Казахстана была принята 30 августа в 1995 году на республиканском референдуме. Корреспонденты портала «Мой ГОРОД» спросили у горожан, знают ли они свои конституционные права (ВИДЕО).  