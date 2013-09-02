Фото с сайта auto.obozrevatel.com Фото с сайта auto.obozrevatel.com В поселке Бестамак Актюбинской области в реку Илек съехал автомобиль, водитель утонул. Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили в пресс-службе МЧС. Согласно сообщению министерства, в минувший понедельник в 06. 30 при невыясненных обстоятельствах съехал на авто в реку и утонул гражданин 1963 года рождения. По данным спасателей, тело обнаружено и извлечено из воды силами водно-спасательной службы ДЧС Актюбинской области МЧС РК.  Айдар БАЙЖАНОВ  