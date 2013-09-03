В Уральске две женщины-водители стали участниками ДТП

Авария произошла вечером 3 сентября в районе остановки им. Ахмедьяра батыра(бывш. Революция) на пешеходном переходе. Пострадал пешеход - молодой человек лет 25-ти. Его увезла «скорая». - Я возвращалась домой на минимальной скорости, - рассказала одна из участниц ДТП, владелица автомашины «Pontiac Vibe». - Так как мне необходимо было поворачивать налево, я ехала практически на нолях. По пешеходному переходу шли люди. Все машины стояли и пропускали людей. Все люди перешли дорогу, а один пешеход решил успеть перебежать дорогу и кинулся вперед. Но машина, которая двигалась по правой стороне дороги во второй линии, она ехала на большой скорости. Она увидела, что не успевает затормозить, попыталась избежать столкновения и решила объехать пешехода. А этот пешеход не видит, что на него наезжает машина и продолжает бежать. И получается, что машина выезжает на «встречку», то есть на меня, в это же время сбивает пешехода, который отлетает на мою машину, и её машина врезается в мою. По заверениям владелицы машины «Понтиак-Вайб», водитель машины «Гольф-3» ехал на большой скорости, и от столкновения её машину откинуло назад. Потерпевшего увезли на скорой помощи. По словам очевидцев, молодой человек был в сознании. Кто виноват в ДТП, устанавливают дознаватели. Фото и видео Серик Нихова