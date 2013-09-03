По словам директора АО «Жайыктеплоэнерго» Айткали ТЛЕФТИНОВА, по мере завершения работ на участках горячая вода в доме появляется. А жителям центральной части города - проспекта Евразии, улиц Жунисова, Т.Масина и прилегающих к ним улиц повезло меньше. Горячая вода в их домах появится только с началом отопительного сезона. Позднее начало ремонтных работ связали с тем, что деньги были выделены лишь в начале июля, потом проводились конкурсы, и работа началась лишь в августе. Как выяснилось, ремонт ожидается и в самой ТЭЦ. По словам Алмаза БАДАШЕВА, сейчас идет разработка технико-экономического обоснования на модернизацию ТЭЦ. После того как деньги будут выделены, а нужно на это порядка 20 млрд тенге, с 2015 года начнется модернизация. Что касается многоэтажных домов, из 1095 домов в Уральске на сегодняшний день опрессовку прошли 602 дома, 204 из них уже получили паспорта готовности. - Ажиотаж поднимать не надо, готовность домов составляет 68%, - сказал заместитель акима города Куаныш ЕЛУБАЕВ. – Около 50 домов бесхозные, которые не относятся к КСК. Но там есть старшие по дому. Между прочим, только за тепло уральцы задолжали 160 миллионов тенге. По словам Алмаза БАДАШЕВА, они намерены поступить с должниками как с алиментщиками. - Списки должников, у которых долг свыше 100 тысяч тенге, будут направлены в погранслужбы, как списки алиментщиков, - сказал замакима области. будем их ограничивать в выезде за пределы Казахстана. Между прочим, в районе поселка Зачаганск, где сейчас возводится новый микрорайон, уже построено 2 котельных, планируется строительство еще двух котельных в этом же районе.