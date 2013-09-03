Иллюстративное фото с сайта www.nexplorer.ru Иллюстративное фото с сайта www.nexplorer.ru Приказ об открытии осенне-зимнего сезона охоты подписали в областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства. Уже с 7 сентября любители поохотиться смогут это сделать вполне официально. С 7 сентября по 30 ноября будет разрешена охота на водоплавающую дичь. На куропатку разрешено охотиться на полмесяца меньше - с 7 сентября по 15 ноября. На ондатру  с 1 октября по 15 февраля,  зайца, лисицу, корсака  - с 1 ноября по 15 февраля, на кабана  - с 7 сентября по 31 декабря. В Атырау, по данным областного общества охотников и рыболовов, около 5,5 тыс. охотников.  