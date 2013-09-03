Бердымухамедов стал гонщиком-чемпионом
Фото: AP Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в гоночном заезде на «Alfa Romeo». Об этом сообщает государственное информагентство TDH. Заезд состоялся 1 сентября на территории автоспортивного центра в Ашхабаде. По условиям соревнований, соперники должны были проехать по три круга, общая дистанция составляла 2340 метров. Соперником президента был Евгений Галлини, выступавший под четвертым номером. Сам президент выступал под седьмым. «Под бурные аплодисменты зрителей на трибунах лидер нации выходит на трек, — описывало происходящее агентство. — Болиды срываются с места и тут же набирают высокую скорость, стремительно преодолевая дистанцию.... Но седьмой номер уже не оставляет шанса сопернику». «Как известно, с детства увлекаясь ездой на автомобилях, лидер нации зарекомендовал себя высококлассным автогонщиком, — продолжается репортаж. — Показав высокий класс управления спортивной машиной, уверенную победу одержал пилот "Alfa Romeo" под номером "семь" — Президент Гурбангулы Бердымухамедов!». Зрители, как сообщается, встретили победу президента стоя, бурными продолжительными аплодисментами. Позднее, когда диктор назвал имя победителя, его голос, как утверждается, «буквально потонул в шквале оваций». Бердымухамедов после этого передал приз своему сопернику, заслужив еще одну порцию аплодисментов. Ранее — весной прошлого года — глава Туркмении уже участвовал в гоночном заезде. Тогда он также одержал победу, показав лучшее время на треке. Президент Туркмении нередко принимает участие в спортивных мероприятиях. Государственные СМИ при этом подчеркивают, что глава республики находится в замечательной физической форме. Между тем одно из таких мероприятий — скачки, состоявшиеся несколько месяцев назад — закончилось для президента неудачно. На финише он упал со своего скакуна. Официальные СМИ об этом эпизоде умолчали, однако видеозапись все же попала в интернет. Источник: lenta.ru