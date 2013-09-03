Американская бабушка переплыла пролив между Кубой и США
Фото: Andy Newman / FLORIDA KEYS NEWS BUREAU / AFP 64-летняя американка Дайана Найад (Diana Nyad) вечером 2 сентября вплавь пересекла Флоридский залив, сообщает Reuters. Пловчиха преодолела 177 километров от Гаваны до архипелага Флорида-Кис за 53 часа. В пути Найад сопровождали пять вспомогательных лодок, которые снабжали ее пищей и водой, а также следили за ее состоянием. В 1997 году переплыть Флоридский пролив смогла 22-летняя австралийка Сьюзи Марони (Susie Maroney), однако Найад стала первой женщиной, которой удалось пересечь его без акульей клетки. Одновременно она установила рекорд по протяженности заплыва по океану без акульей клетки и ласт. Пловчиха использовала специальный крем для лица, защищающий от ядовитых медуз. Преодолеть расстояние от Кубы до Флориды Найад удалось с пятого раза. Первую попытку она предприняла 35 лет назад, когда ей было 28 лет. Источник: lenta.ru