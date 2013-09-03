Кадр: телеканал 24 Кадр: телеканал 24 В хорватском городе Вуковар демонстранты сорвали с административных зданий таблички, надписи на которых наряду с латиницей содержали кириллицу. По данным хорватского издания Novi list, в акции приняли участие несколько сот человек. Всего демонстранты испортили три таблички, размещенные на зданиях налогового управления, полиции и городской администрации. Прежде чем сорвать вывески, погромщики разбивали их молотком. Полиции, которая пыталась остановить толпу, не удалось помешать акту вандализма. В ходе противостояния пострадали четверо сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает 24sata, легкие травмы получили и несколько погромщиков. При этом никто из участников акции арестован не был, уточняет Novi list. Двуязычные вывески были размещены в городе утром в понедельник, 2 сентября. Причиной их появления стали требования ЕС, членом которого Хорватия стала 1 июля. В частности, соблюдать права этнических меньшинств требует соответствующая европейская хартия. Более трети населения Вуковара составляют сербы, язык которых почти идентичен хорватскому, но которые на письме пользуются не латиницей, как хорваты, а кириллицей. В связи с планами ввести в Вуковаре двуязычные вывески в феврале в Вуковаре состоялась серия акций против использования кириллицы. Кроме того, в апреле, пишет Reuters, демонстрации прошли и в Загребе. Особенно активно против инициативы использования в Вуковаре кириллицы выступили националисты. По словам манифестантов, они не готовы простить сербам осаду города, которую те организовали в 1991 году в ходе войны за независимость Хорватии. В ходе блокады, длившейся два с половиной месяца, погибли сотни жителей Вуковара. В состав Хорватии населенный пункт был включен в 1998 году. Источник: lenta.ru