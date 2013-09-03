От США потребовали объяснить слежку за президентами Бразилии и Мексики
Фото: Roland Holschneider / DPA / AFP Внешнеполитические ведомства Бразилии и Мексики 2 сентября вызвали к себе американских послов для разъяснений в связи с информацией о шпионаже со стороны Агентства национальной безопасности США, сообщает Associated Press. МИД Мексики потребовал от властей США «тщательного расследования» сведений о слежке за перепиской действующего президента страны Энрике Пенья Ньето во время его избирательной кампании с целью определить лицо, ответственное за предполагаемый шпионаж. Власти страны подчеркнули, что не будут заранее считать эту информацию правдивой, в то же время категорически осудив шпионаж за гражданами страны и нарушение международных норм. В свою очередь, бразильское правительство безоговорочно осудило действия американских властей, назвав их «неприемлемым вторжением» во внутренние дела страны, и потребовало от США немедленных разъяснений в связи с обвинениями в слежке за перепиской президента страны Дилмы Русеф. Данные о слежке за Энрике Пенья Ньето и Дилмой Русеф были предоставлены бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом и опубликованны 1 сентября американским журналистом Гленном Гринуолдом. В частности, журналист привел выдержки из переписки Ньето. Кроме того, СМИ сообщили о прослушке его телефонных разговоров. При этом не сообщалось, продолжается ли слежка сейчас. Живущий в Рио-де-Жанейро журналист The Guardian Гленн Гринуолд получил от Сноудена все секретные документы. Британская газета также передала материалы американскому изданию The New York Times. По требованию британских властей, все данные, хранившиеся в редакции в Лондоне, были уничтожены. Инициатор утечек о деятельности американских спецслужб Эдвард Сноуден незадолго до начала публикаций покинул территорию США и в июле получил временное убежище в России. В США его обвиняют в разглашении государственной тайны. Источник: lenta.ru