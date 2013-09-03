Фото vpk.name Фото vpk.name Парламентарии должны успеть сделать это до саммита в Вильнюсе Президент Украины Виктор Янукович призвал депутатов высшего законодательного органа государства — Верховной Рады — объединиться для принятия законов, направленных на интеграцию страны в Евросоюз, передает УНИАН. С таким заявлением глава государства выступил на первом после летних каникул заседании парламента страны. По словам Януковича, принятие пакета законов о евроинтеграции — «это домашнее задание, которое должен выполнить украинский парламент накануне Вильнюсского саммита, чтобы Украина смогла подписать соглашение об ассоциации ЕС и расширенное соглашения о зоне свободной торговли с ЕС». При этом Янукович призвал законодателей не противопоставлять сотрудничество Украины с Евросоюзом и странами Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Кроме того, президент отметил и второе приоритетное направление национальное политики и законодательной деятельности — продолжение модернизации украинской экономики и внедрения социальных реформ. Первое заседание новой сессии парламента не обошлось без небольшого скандала, сообщает агентство «Украинские новости». Так, оппозиция встретила президента молчанием, а депутаты фракции «Батькивщина» были одеты в белые футболки с надписями «Юле-волю!» и изображением своего осужденного лидера — Юлии Тимошенко. Члены фракции «Украинский демократический альянс за реформы» (УДАР) Виталия Кличко» тоже принарядились: они были в красных джемперах с надписью на груди «Украина — это Европа». Евроинтеграция Украины, на которую настроены власти страны, является препятствием в торгово-экономических отношениях с Россией и другими странами Таможенного союза. Сотрудничество Украины с Таможенным союзом не раз обсуждалось на самом высоком уровне. Однако ряд экспертов считает, что соглашение Украины с Евросоюзом даст стране гораздо большие возможностей, чем с Таможенным союзом. Камнем преткновения в отношениях Евросоюза и Украины является дело бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко, осужденной за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Источник: bfm.ru