фото с сайта ia-centr.ru фото с сайта ia-centr.ru Завтра, 4 сентября, на полигоне "Сарышаган" Карагандинской области состоятся тактические учения с боевой стрельбой противоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан «Боевое содружество-2013», сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан. В рамках учений совместно с ПВО стран СНГ от Казахстана задействуют зенитно-ракетные комплексы различных модификаций, способные уничтожать современные самолеты и крылатые ракеты во всем используемом диапазоне высот и скоростей. Войска ПВО произведут пуск зенитно-ракетных комплексов по воздушным мишеням, имитирующих полет крылатых ракет и отработают вопросы раннего обнаружения воздушного противника. Также в ходе тактических учений будут рассмотрены вопросы организации взаимодействия между соединениями, частями, подразделениями войск ПВО.