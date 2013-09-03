фото с сайта saldanhatours.com фото с сайта saldanhatours.com Согласно результатам онлайн-опроса Today.kz, казахстанцы всерьез опасаются бубонной чумы, от которой в соседнем Кыргызстане в конце августа скончался подросток. Так, для 72%, то есть для большинства опрошенных, заболевание бубонной чумой представляет серьезную опасность, с которой нужно считаться. Остальные участники опроса поделили вторую и третью строчку поровну - 14% проголосовавших уверены, что победить чумную инфекцию не составляет никакого труда. Другие 14% считают, что случай смерти 15-летнего подростка - роковое стечение обстоятельств, и такого больше не повторится, так как вирус не получит распространения. Напомним, что в конце августа в Киргизии 15-летний подросток заразился бубонной чумой после того, как съел шашлык из зараженного чумой суслика. Медикам не удалось спасти подростка. Все контактировавшие с ним люди были изолированы для проверки на возможность заражения. Согласно последним данным, кыргызские власти уже на этой неделе снимут карантин в селе Ичке-Жергез, где скончался мальчик. Новых случаев заражения нет .