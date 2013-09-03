фото с сайта on.kz фото с сайта on.kz Представители СМК и МКПЧ ЦА считают, что за период руководства отечественным образованием экс-министр Бахытжан Жумагулов проявил себя как весьма неэффективный менеджер, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу СМК. По их словам, именно в этот период в стенах его ведомства буйным цветом расцвели коррупция и бюрократия. «Казахстанские учебные заведения буквально изнемогают под гнетом бесконечных отчетов и формальных проверок министерства, не позволяющих им заниматься научной и педагогической деятельностью», - говорится в сообщении. Кроме того, Союз мусульман Казахстана намерен обратиться к новому министру образования и науки с призывом отправить в отставку нынешнего ректора КазНУ имени аль-Фараби Галимкаира Мутанова. «СМК и МКПЧ ЦА предлагают Аслану Саринжипову незамедлительно отправить в отставку нынешнего ректора КазНУ имени аль Фараби Галимкаира Мутанова, уличенного в плагиате, и назначить на его место известного казахстанского ученого и талантливого руководителя, доктора экономических наук Геннадия Гамарника», - говорится в сообщении.