фото с сайта novoteka.ru фото с сайта novoteka.ru Комитет национальной безопасности Казахстана и Национальное агентство по борьбе с терроризмом Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК. «2 сентября 2013 года в рамках государственного визита президента Республики Индонезия в Астану подписан Меморандум о взаимопонимании между КНБ РК и Национальным агентством по борьбе с терроризмом Индонезии», - говорится в распространенном сообщении.